Rottamazione quinquies quali debiti si possono sanare e cosa cambia

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, una nuova procedura che permette di sanare alcuni debiti affidati alla riscossione. Questa misura interessa specifici debiti e prevede modalità di pagamento e definizione diverse rispetto alle precedenti. La normativa stabilisce i criteri e le condizioni per accedere alla procedura di definizione agevolata.

La Legge di Bilancio 2026 introduce la cosiddetta rottamazione quinquies, una nuova forma di definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione. La misura è stata analizzata in un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che evidenzia le principali novità rispetto alle precedenti edizioni e gli aspetti operativi da considerare. L’obiettivo è consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’eliminazione di sanzioni e interessi, a fronte del pagamento del capitale e delle spese. Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies. Una delle principali differenze rispetto alle versioni precedenti riguarda l’individuazione precisa dei debiti ammessi alla definizione agevolata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare e cosa cambia Articoli correlati Leggi anche: Rottamazione quinquies al via: quali debiti si possono saldare, quanto e come si paga Rottamazione quinquies delle cartelle, quali debiti si possono saldare con le novità in ManovraLa Rottamazione quinquies delle cartelle entra ufficialmente in Manovra dopo l'approvazione definitiva alla Camera. Rottamazione cartelle 2026: cosa cambia - 12/11/2025 Aggiornamenti e notizie su Rottamazione quinquies Temi più discussi: Rottamazione-quinquies 2026: guida ai carichi ammessi e alle scadenze; Rottamazione-quinquies: al via le domande online; Rottamazione quinquies, domanda presentata: cosa arriva, cosa si sblocca; Rottamazione quinquies tra effetti dell’adesione e cause di decadenza, ecco come funziona. Rottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare e cosa cambiaRottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare, come funziona il pagamento fino a 54 rate e cosa succede se si salta una scadenza ... quifinanza.it Rottamazione quinquies, pagamento tardivo possibile senza perdere la sanatoriaRottamazione quinquies cartelle, le criticità sollevate a Lecce LECCE – La nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, prevista dalla Fin ... assodigitale.it La Commissione Ars approva l’emendamento che recepisce la Rottamazione quinquies. - facebook.com facebook