La Rotta dei Due Mari ha confermato la sua rilevanza nazionale durante la fiera Fa la cosa giusta! tenutasi a Milano nel fine settimana, raccogliendo un bilancio positivo per gli organizzatori. Nonostante il successo nella promozione del turismo lento e la crescita costante dei camminatori, permangono gravi criticità legate all’inquinamento ambientale lungo alcuni tratti del percorso. I dati raccolti evidenziano un’espansione significativa del settore: dal 2021 al 2025, il numero di credenziali rilasciate è passato da 4350 a 15172, confermando che l’interesse verso i cammini in Puglia non è una moda passeggera ma un fenomeno strutturale in crescita esponenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rotta dei Due Mari: +250% credenziali, ma i rifiuti bloccano

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