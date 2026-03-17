I giovani del Rotaract Valle Telesina stanno vivendo un’esperienza di confronto e amicizia presso la Comunità Emmanuel, dove si sono incontrati per condividere momenti di fraternità. Durante l’iniziativa, hanno partecipato a attività di gruppo e scambiato idee, rafforzando il senso di comunità tra i partecipanti. L’evento si è svolto con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i giovani e le realtà locali.

Ogni gesto, ogni parola e ogni sorriso hanno evocato quell’esperienza di comunione che va oltre la semplice presenza, trasformandosi in vera condivisione di vita. La Comunità Emmanuel, impegnata in percorsi di crescita e reinserimento personale, ha offerto il contesto perfetto per vivere un’esperienza autentica di dialogo e partecipazione, dove i valori cristiani di accoglienza, amicizia e servizio diventano concreti. La guida di suor Raffaella Letizia ha reso possibile un’atmosfera in cui ci si sente accolti, ascoltati e parte di una comunità viva e generosa. “È stato un momento che ci ha fatto fermare, ascoltare e condividere, facendoci sentire parte di una vera comunione”, hanno raccontato alcuni soci. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rotaract Valle Telesina: fraternità e amicizia alla Comunità Emmanuel

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