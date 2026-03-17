Ronchi | 314 famiglie senza acqua il 20 marzo per lavori

Il quartiere Ronchi di Massa sarà senz’acqua il 20 marzo 2026 a causa di lavori programmati. Complessivamente, 314 famiglie dovranno fare a meno dell’acqua potabile durante questa giornata. La sospensione temporanea riguarda le utenze domestiche e sarà attiva per l’intera giornata. La comunicazione è stata ufficialmente annunciata dagli enti responsabili dell’ente idrico locale.

Nel quartiere Ronchi di Massa, 314 famiglie si preparano a vivere senza acqua potabile il venerdì 20 marzo 2026. La società Gaia spa ha pianificato un’interruzione programmata tra le 08:30 e le 16:00 per completare il collegamento di una nuova tubazione alla rete esistente. Questo intervento di manutenzione straordinaria coinvolge specifici tratti stradali come Via Pistoia, Via Fichi e Via del Mare. L’operazione non è solo tecnica ma tocca direttamente la vita domestica di centinaia di residenti della zona costiera. La durata prevista copre l’intera giornata lavorativa, con la possibilità che i lavori vengano spostati in caso di condizioni atmosferiche avverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronchi: 314 famiglie senza acqua il 20 marzo per lavori Articoli correlati Leggi anche: L'asilo nido "Chiesa" senza riscaldamento, acqua e luce. Mori: «Famiglie senza preavviso, comune in ritardo» Leggi anche: Lavori Aqp nel quartiere Carrassi, il 20 gennaio stop all'erogazione di acqua