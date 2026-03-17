Romeo e Giulietta amore e distopia Parole nuove visionarie e concrete contro il cinismo spietato della società

Uno spettacolo che reinterpreta Romeo e Giulietta si presenta come un’esperienza intensa, con parole nuove e immagini visive che sfidano il tono tradizionale della storia. La produzione si distingue per il suo approccio visionario e realistico, che mette in discussione il modo in cui il pubblico percepisce il classico di Shakespeare. Chi si aspetta una rappresentazione tradizionale rimarrà sorpreso, poiché questa versione rompe con le convenzioni teatrali abituali.

Una premessa doverosa. Chi si aspetta una messa in scena convenzionale di Romeo e Giulietta rimarrà deluso. La trama è nota. L’amore di Romeo e Giulietta naufraga per colpa del mondo che li circonda: genitori inadeguati, faide politiche, una società cinica e patriarcale. I due si trovano perché entrambi estranei a quel mondo — lui rifiuta la violenza tossica della mascolinità di clan, lei si ribella al ruolo di marionetta obbediente destinata a un matrimonio di convenienza. Insieme inventano un linguaggio nuovo, visionario e concreto, capace di immaginare un mondo diverso. Ma questo atto di ribellione verrà punito: alla fine restano solo due vittime che diventano statue, monumento alla libertà dell’amore e alla condanna che ne segue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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