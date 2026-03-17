Roma vs Bologna ritorno ottavi Europa League 2025 2026 | ritorno ottavi Europa League 2025 2026

Nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026, Roma e Bologna si sfidano dopo aver concluso con un pareggio di 1-1 all’andata. La sfida si gioca a Roma, con entrambe le squadre che cercano la vittoria per qualificarsi ai quarti, visto che il risultato dell’andata lascia tutto aperto.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. L’1-1 dell’andata lascia apertissimo il discorso qualificazione per le due italiane per le quali servirà necessariamente la vittoria. Roma vs Bologna si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno chiuso il maxi-girone all’ottavo posto conquistando così il pass per la fase ad eliminazione diretta. La squadra di Gasperini sta però attraversando un momento delicato, a causa delle due sconfitte consecutive in campionato contro Genoa e Como. Trovare riscatto nel derby europeo darebbe una bella iniezione d’ossigeno in vista del finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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