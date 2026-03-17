A Roma, dei rapinatori sono entrati in casa di un calciatore e hanno rinchiuso in una stanza lui, sua madre, la compagna e il fratello con la compagna. Gli aggressori sono entrati senza essere identificati e hanno preso alcuni oggetti di valore prima di fuggire. La polizia sta indagando sui dettagli dell’episodio.

ROMA, 17 MAR – Rapina nella notte nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile. (ANSA) (foto gazzetta.it) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina in casa del calciatore Neil El Aynaoui

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