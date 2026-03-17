Roma quando il pressing diventa un problema

Durante la partita tra Roma e Como, i giallorossi hanno subito la decima sconfitta in campionato. La squadra ha mostrato difficoltà nel contenere le azioni avversarie quando affronta squadre che mantengono ritmi elevati e applicano una pressione continua sui portatori di palla. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la Roma, evidenziando le problematiche nella gestione del pressing avversario.

La Roma contro il Como ha maturato la decima sconfitta in campionato. Il dato che emerge con maggiore evidenza è la difficoltà dei giallorossi contro squadre che propongono ritmi alti e pressione costante sui portatori di palla. Pressione alta e intensità: un’arma a doppio taglio per la Roma. Nella sconfitta maturata domenica allo stadio Sinigaglia è emersa ancora una volta la difficoltà della Roma nell’uscire dal pressing alto. Cesc Fabregas ha preparato la gara puntando su intensità, recupero immediato del pallone e inserimenti continui da parte di attaccanti, centrocampisti e difensori. Si tratta di uno stile che, per certi tratti, rispecchia anche quello dei giallorossi, ma che diventa problematico quando viene subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Kolasinac, come sta il giocatore dell’Atalanta dopo il problema contro la Roma? Le sue condizioni e quando potrà rientrare a disposizione Leggi anche: L’Olimpico e le prime volte: quando la Roma diventa destino Iran, Persian Identity, and the Cultural Narratives Shaping the West Altri aggiornamenti su Roma quando il pressing diventa un... Discussioni sull' argomento ItaliaMeteo, istituzioni e sindacati in pressing sul governo contro il trasferimento dell'agenzia da Bologna a Roma. De Pascale: Temo vogliano chiuderla; Tra Fabregas e Gasperini c'è in ballo anche il futuro della Serie A; Fisco, parte il pressing per l’addio agli scontrini cartacei; Carburante, pressing sul governo per il taglio immediato delle accise. Bancarelle a Roma, pressing degli ambulanti. Apertura dell’assessore al confrontoPrime docce fredde per gli ambulanti alle prese con i nuovi Piani del Commercio varati dai Municipi (è una delle loro competenze esclusive). Quelli in vigore da inizio anno che hanno scatenato il ... ilmessaggero.it GALLERY - Roma in campo verso il Bologna sotto gli occhi di #Gasperini. C'è anche #Ranieri #ASRoma x.com Roma si prepara a ospitare Anantara Concorso Roma, il nuovo evento internazionale dedicato alle auto d’epoca italiane, in programma dal 16 al 19 aprile. Si tratta di un evento unico, che portando a Roma 70 auto italiane, tra le più rare e prestigiose, proveni - facebook.com facebook