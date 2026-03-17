Roma paura per El Aynaoui | rapina in casa nella notte! I banditi sequestrano l’intera famiglia

Nella notte, un centrocampista della Roma è stato vittima di una rapina nella sua casa in zona Castel Fusano a Roma. I banditi hanno sequestrato l’intera famiglia dell’atleta durante l’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche dei responsabili. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’evento.

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