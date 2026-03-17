Roma orrore a bordo della metro C | 16enne molestato più volte | arrestato un 60enne

A Roma, un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver molestato ripetutamente un sedicenne a bordo della metropolitana C. L’episodio si è protratto per diverse settimane, durante le quali il minore è stato vittima di comportamenti invasivi da parte dell’uomo. La polizia ha intervenuto e ha fermato il sospetto, che ora si trova in custodia.

Roma, 17 marzo 2026 – Ha trasformato la vita di un sedicenne in un incubo. Lo ha preso di mira per settimane facendolo diventare l’oggetto delle sue morbose attenzioni con molestie sessuali che avvenivano a bordo della metropolitana C di Roma. Per questo un italiano di 60 anni è stato arresto e posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il fermo è avvenuto il 6 marzo scorso in flagranza di reato, proprio a bordo di uno dei vagoni della metro. A coordinare le indagini i pm di piazzale Clodio, che hanno raccolto la denuncia della giovanissima vittima che dopo sei episodi di pesanti molestie ha deciso di raccontare il dramma iniziato il 15 febbraio scorso mentre si stava recando a scuola con la metropolitana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Roma, 16enne molestato ripetutamente in metro: arrestato 60enne Abusa più volte di un 16enne in metro a Roma, arrestato 60enne: "Metodi spregiudicati"I carabinieri del Comando di Piazza Venezia, coordinati dai pm di Roma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti... Approfondimenti e contenuti su Roma orrore a bordo della metro C... Temi più discussi: Metro C, l'orrore quotidiano di un 16enne: abusato 7 volte mentre andava a scuola; Orrore a Roma: approfittava della calca nella metro C per abusare di un minorenne, arrestato 60enne; Choc a Roma, aspettava e braccava la vittima in metro: 60enne accusato di abusi sessuali ripetuti su un 16enne. Arrestato in flagranza; Roma, orrore in metrò: abusi su un 16enne, la belva arrestata in flagranza di reato | Libero Quotidiano.it. Orrore a Roma: approfittava della calca nella metro C per abusare di un minorenne, arrestato 60enneOrrore a Roma: approfittava della calca nella metro C per abusare di un minorenne, arrestato 60enne Leggi tutte su Agenzia Nova ... agenzianova.com Orrore a Roma, 16enne violentato sulla metro mentre va a scuola: arrestato un uomo di 60 anniUomo di 60 anni arrestato a Roma per violenza sessuale su un 16enne sulla metro linea C. Il ragazzo aveva denunciato molestie ripetute avvenute tra febbraio e marzo ... tag24.it #Roma, il Parco archeologico del #Colosseo ha inaugurato il nuovo allestimento e la riqualificazione dell’area #archeologica degli ambulacri meridionali - facebook.com facebook Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma: niente scambio di persona sul secondo giallo a Wesley, resta la squalifica x.com