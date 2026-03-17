Nella zona sud di Roma si trova un incrocio molto trafficato che ogni giorno causa ingorghi e proteste tra i residenti. La situazione si ripete da tempo, con vetture che si sovrappongono e chiusure frequenti, alimentando frustrazione e richieste di intervento. Un appello diretto viene rivolto alla premier, chiedendo di intervenire per risolvere il problema e migliorare la viabilità di quell’area.

C’è un incrocio, nella zona sud di Roma, dove il traffico si ingarbuglia ogni giorno e la pazienza dei residenti si consuma a colpi di clacson. Siamo tra l’Eur e Mostacciano, in quel quadrante della Capitale che conosce bene anche Giorgia Meloni. Ed è proprio a lei che qualcuno, in preda all’esasperazione, ha deciso di rivolgersi. L’ultimo incidente ha fatto da detonatore. Non il primo, temono in zona, e forse neppure l’ultimo se nulla cambia. Così, tra ironia e disperazione, spunta l’appello che dice tutto: "Giorgia, faccela tu la rotonda". Una frase che rimbalza tra i palazzi e i gruppi di quartiere, trasformando una richiesta locale in un piccolo caso simbolico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, l’incrocio killer e l’appello alla Meloni: "Giorgia, faccela tu la rotonda"

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