A Trigoria, durante la seduta pomeridiana, sei titolari della Roma sono rimasti a parte, tra cui Dybala e Dovbyk. La gestione dell’infermeria ha portato a un approccio conservativo da parte dello staff tecnico, influenzando il piano tattico in vista del derby europeo contro il Bologna. La situazione ha determinato una preparazione diversa per la squadra in vista della partita.

L’infermeria della Roma condiziona pesantemente il piano tattico di Gian Piero Gasperini: la seduta pomeridiana al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria ha evidenziato una gestione conservativa estrema per sei titolari in vista del derby italiano di Europa League contro il Bologna. Lo staff medico ha imposto lo stop precauzionale per Gianluca Mancini, Zeki Celik e Manu Koné, rimasti ai box per carichi di lavoro differenziati. Preoccupa maggiormente la situazione del reparto offensivo, dove Paulo Dybala e Artem Dovbyk proseguono il percorso di recupero personalizzato senza ancora aver ripreso il contatto con il gruppo squadra a meno di 48 ore dal fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma in emergenza: Dybala e Dovbyk ancora a parte verso il Bologna

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