Roma ha bisogno di tre stadi

Roma ha attualmente uno stadio, l’Olimpico, e un progetto di recupero per il Flaminio, che potrebbe ospitare la Lazio. Claudio Lotito sta seguendo questa iniziativa, mentre un terzo stadio ancora non esiste. La città ha bisogno di almeno tre impianti sportivi per le sue squadre.

Roma, 16 marzo 2026 – Uno già c’è: lo Stadio Olimpico. Un secondo potrebbe rinascere dal recupero del Flaminio per la Lazio, progetto su cui Claudio Lotito sta lavorando. Il terzo, quello della Roma a Pietralata, ha compiuto venerdì un passaggio decisivo con il voto dell’Assemblea Capitolina sul pubblico interesse ( leggi qui ). È un atto importante, che segna una tappa rilevante del percorso, al netto del consueto affollarsi dei comitati di qualunque genere che a Roma sembrano spuntare con impressionante regolarità ogni volta che un’opera prova a fare un passo avanti. La delibera comunque non rappresenta la fase conclusiva: la delibera è infatti propedeutica all’avvio della Conferenza dei servizi, vero snodo tecnico e amministrativo dell’iter. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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