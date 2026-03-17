A Roma, la squadra affronta un momento difficile con una sola vittoria nelle ultime cinque gare, nove gol subiti e episodi arbitrali che hanno sollevato dubbi. Il quarto posto, ora distante tre punti, rende l’Europa League una competizione sempre più importante per il club. La situazione attuale evidenzia la necessità di miglioramenti per mantenere la posizione in classifica.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite, nove gol subiti, episodi arbitrali dubbi e quarto posto che ora dista 3 punti. Il gioco quasi perfetto di Gasperini sembra essersi rotto. La squadra giallorossa ospiterà giovedì il Bologna, per un derby europeo che sa di ultima spiaggia. Non c’è cura per il mal da big match, a Como la decima sconfitta stagionale. Il mese di marzo continua ad essere molto complicato per i giallorossi. La partita di Como è l’ennesima conferma di una squadra con enormi potenzialità ma a cui manca l’ultimo tassello per fare il grande passo che permetterebbe di tornare nell’Europa che conta dopo circa 8 anni. Al Sinigaglia la Roma è stata dominata da un Como formato Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dopo Como l’Europa League diventa fondamentale

Articoli correlati

Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’AtalanttaSono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il...

Europa League, ultima giornata di league phase: Roma e Bologna in campo su Sky e NOWGiovedì 29 gennaio si chiude la league phase della UEFA Europa League con l’ottava e ultima giornata.

NIZZA 1-2 ROMA | EUROPA LEAGUE HIGHLIGHTS 2025-26

Tutti gli aggiornamenti su Europa League

Temi più discussi: Bologna-Roma, derby da brividi: chi ha più da perdere? Le chiavi della sfida; Como - Roma (2-1) Serie A 2025; Juventus a -1, Como a pari punti e torna l'Europa League: perché la sconfitta della Roma con il Genoa può essere decisiva per la Champions; Un po' di rammarico e un po' di soddisfazione: l'analisi di Italiano dopo l'1-1 con la Roma.

Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1Leggi su Sky TG24 l'articolo Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1 ... tg24.sky.it

Bologna-Roma, ottavi Europa League: quando si gioca, orario e dove vederla in tvCi sarà un doppio derby italiano tra le squadre di Gasperini e Italiano nella seconda competizione Uefa: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Tegola per il Bologna alla vigilia del ritorno degli ottavi Europa League - facebook.com facebook

Se la #Roma vincesse l' #EuropaLeague, in che urna Champions sarebbe Ecco l'attuale proiezione x.com