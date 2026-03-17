Roma-Bologna | probabili formazioni e dove vederla in tv

In vista della partita tra Roma e Bologna, si conoscono le probabili formazioni e le modalità di visione in tv. La Roma, reduce da alcune sconfitte in campionato, torna a giocare in Europa con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale. La sfida si svolge nello stadio romano e sarà trasmessa su canali dedicati, con orario e dettagli ancora da confermare.

La Roma torna in campo in Europa con un unico obiettivo: dimenticare i recenti passi falsi in campionato e conquistare gli ottavi di finale. Allo Stadio Olimpico arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, protagonista di una stagione sorprendente e reduce da un ottimo momento di forma. Il pareggio dell’andata al Dall’Ara (1-1 con gol di Pellegrini e Bernardeschi) lascia tutto aperto: non si può sbagliare. Gasperini tra emergenza e ambizione: Malen guida l’attacco. Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con un’infermeria che non concede tregua, specialmente nel reparto avanzato. Senza Dybala e con i dubbi legati a Dovbyk e Soulé, il tecnico si affida alla solidità del blocco difensivo composto da Mancini, Ndicka e il rientrante Hermoso a protezione di Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv Articoli correlati Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tvBologna, 12 marzo 2026 – Semplificando: i sette giorni che valgono un’intera stagione cominciano stasera al Dall’Ara col primo atto dell’euroderby... Bologna-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tvIl Bologna per dare un calcio alla crisi, l’Atalanta per mettere la freccia in classifica (calcio d’inizio alle 18,30. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutti gli aggiornamenti su Roma Bologna probabili formazioni e... Temi più discussi: Bologna-Roma, le formazioni ufficiali degli ottavi di Europa League; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League: probabili formazioni e info TVScopri tutte le info su Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League: probabili formazioni, orario, dove vederla in TV e streaming, ultime news e pronostici della sfida europea ... tag24.it Roma-Bologna: probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingTesta all'Europa League dopo la sconfitta a Como: i giallorossi si giocano la permanenza nella coppa con il ritorno degli ottavi di finale ... ilromanista.eu Europa League - Kovacs arbitrerà Roma-Bologna, bilancio positivo con il ricordo di Tirana #ASRoma x.com Rassegna Stampa - Contro il Sassuolo, il tecnico ha visto un Bologna in linea con le sue idee di gioco e giovedì a Roma potrebbe riconfermare il 4-2-3-1 con Odgaard sulla trequarti - facebook.com facebook