La Roma si prepara a sfidare il Bologna in Europa League giovedì sera, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione ai quarti. La squadra, tuttavia, sta attraversando un momento di flessione nelle prestazioni interne, che potrebbe influenzare l’esito della partita. Malen ha segnato un gol decisivo nella recente sfida, mentre la squadra sembra vacillare di fronte alle difficoltà.

La Roma affronta il Bologna in Europa League giovedì sera con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti, ma deve prima risolvere un calo di rendimento interno. La squadra giallorossa ha subito ko contro Genoa e Como, oltre a un pari beffa con la Juventus, scivolando fuori dalle prime quattro posizioni. Gasperini dovrà gestire una rosa affetta da infortuni e stanchezza, puntando sulla spinta dell’Olimpico per recuperare terreno. I giorni che precedono questa sfida cruciale sono segnati da polemiche arbitrali e risultati negativi che hanno messo sotto pressione lo staff tecnico. La situazione si complica ulteriormente con la rapina verificatasi in casa del giocatore El Aynaoui, creando un clima di tensione non trascurabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma-Bologna: Malen salva, la squadra vacilla

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