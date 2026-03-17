Roma-Bologna Europa League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si sfidano Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre sono pronte a scendere in campo per la partita di ritorno, che potrebbe influenzare significativamente il prosieguo della loro stagione. Entrambe le formazioni hanno annunciato i titolari e le quote sono state già stabilite dai bookmaker.