Roma-Bologna Europa League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Stasera alle 21:00 si sfidano Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre sono pronte a scendere in campo per la partita di ritorno, che potrebbe influenzare significativamente il prosieguo della loro stagione. Entrambe le formazioni hanno annunciato i titolari e le quote sono state già stabilite dai bookmaker.
Roma e Bologna si giocano una grossa fetta della loro stagione nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre scendono in campo giovedì sera all’Olimpico e si riparte dal 1-1 Dall’Ara. I giallorossi puntano a centrare per per la terza volta in quattro anni i quarti di finale di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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