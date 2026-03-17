Roma-Bologna Europa League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si affrontano Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League. Le squadre sono pronte per la partita di ritorno, che potrebbe influenzare significativamente il proseguo della loro stagione. Entrambe le formazioni hanno annunciato le rose ufficiali e sono state pubblicate le quote dei bookmaker. I tifosi aspettano con attenzione questo scontro diretto.

Roma e Bologna si giocano una grossa fetta della loro stagione nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre scendono in campo giovedì sera all’Olimpico e si riparte dal 1-1 Dall’Ara. I giallorossi puntano a centrare per per la terza volta in quattro anni i quarti di finale di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Bologna (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Aston Villa-Lille (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIn campionato l’Aston Villa è in caduta libera e rischia di vedersi scivolare dalle mani la Champions League, mentre in Europa League la vittoria di... Contenuti utili per approfondire Roma Bologna Europa League 19 03 2026... Temi più discussi: Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Bologna-Roma 1-1, la gallery; Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League. Europa League, la Roma si gioca i quarti col Bologna e punta sul fattore OlimpicoAria di casa. Dall'Europa passano molte delle speranze Champions della Roma di questa stagione, ma soprattutto il sogno di tornare ... iltempo.it Roma-Bologna: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni degli ottavi di Europa LeagueRoma-Bologna, atto secondo. All'Olimpico va in scena il ritorno degli ottavi di Europa League che mette in palio un posto ai quarti di finale. msn.com Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Bologna x.com Roma-Bologna - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaBologna #UEL #EuropaLeag - facebook.com facebook