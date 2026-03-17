Roma boati e jet a bassa quota | ansia in città cosa è successo

Oggi a Roma si sono sentiti boati e si sono visti jet sorvolare a bassa quota, creando tensione tra i residenti. La presenza di velivoli militari ha generato preoccupazione tra le persone che vivevano in città. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla motivazione di tali sorvoli. La situazione ha suscitato reazioni di sorpresa e timore tra chi ha assistito ai passaggi aerei.

I cittadini di Roma in ansia per alcuni jet militari che hanno sorvolato i cieli della Capitale oggi, martedì 17 marzo. E, soprattutto per via del conflitto in Iran, molti hanno pensato a manovre di guerra. Ma non c'è nulla di cui avere paura. Si tratta semplicemente della preparazione alla celebrazione del 17 marzo, giorno in cui l'Italia festeggia l'Unità d'Italia. Come spiega il Secolo d'Italia, il passaggio a bassa quota nei cieli delle nostre “frecce tricolori”, il mitologico corpo acrobatico della nostra aeronautica, è stato autorizzato dal ministero della Difesa e dunque rientra nel piano della cerimonia annuale all’Altare della Patria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, boati e jet a bassa quota: ansia in città, cosa è successo Articoli correlati Boati nel cielo di Viareggio, gente in strada: è un aereo militare a bassa quotaViareggio, 14 gennaio 2026 – Un aereo militare a bassa quota è volato su Viareggio nel primo pomeriggio e i bang sopra la velocità del suono hanno... Cosa c’è dietro gli aerei militari a bassa quota su Roma: il motivo del sorvoloIl rombo improvviso di aerei militari nei cieli di Roma che si sta sentendo in questi giorni può facilmente generare timore, soprattutto in un... Altri aggiornamenti su Roma boati e jet a bassa quota ansia in... Argomenti discussi: Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; Boato sui cieli di Roma! Una cosa indescrivibile! | cosa è successo la verità.