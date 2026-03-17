Ritorno del freddo nel weekend?

Nel fine settimana si prevede un ritorno delle temperature più basse, con il freddo che potrebbe manifestarsi proprio nel periodo di passaggio tra inverno e primavera. Le previsioni indicano un possibile abbassamento dei valori termici, suscitando l’ipotesi di un episodio di freddo tardivo. La domanda che si pongono molti riguarda se questa condizione si concretizzerà effettivamente nel weekend.

Il freddo tardivo proprio nel weekend che segna il passaggio dall'inverno alla primavera? Più sì che no. Secondo MeteoLive una nuova offensiva dei venti orientali riporterà sull’Italia un’atmosfera dal sapore semi-invernale nella giornata di sabato 21 marzo. Le correnti orientali torneranno a farsi sentire con decisione, soprattutto lungo al nord, (ma secondo alcuni modelli anche lungo l’Adriatico), dove il raffreddamento sarà più marcato e potrà riportare condizioni tipiche di fine inverno. Sensibile il calo termico soprattutto in montagna, con valori sotto media e sensazione di freddo accentuata dal vento. Bisognerà attendere qualche giorno per capire se la Puglia verrà coinvolta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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