Rifiuti speciali a fuoco scatta l’allarme alla Orim

Stasera si è verificato un principio di incendio presso l’azienda di rifiuti speciali situata a Piediripa, nella città di Macerata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere la situazione e valutare eventuali danni. Nessuno è rimasto ferito e le operazioni di spegnimento sono in corso. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Macerata, 17 marzo 2026 – Allarme questa sera per un principio d’incendio alla Orim, l’ azienda di rifiuti speciali di Piediripa, a Macerata. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata attorno alle 21, dopo che un piccolo rogo era partito da un cumulo di materiale solido all’interno di uno dei capannoni della società. Per quanto l’incendio fosse di portata contenuta, la fuoriuscita di fumo era ben visibile anche dall’esterno dell’azienda. E, anche alla luce dei precedenti (l’azienda è stata interessata più volte in passato da incendi di grossa portata), si è creata subito una certa preoccupazione in tutta la zona. Per fortuna, però, il rogo è rimasto sotto controllo, perché il fumo è stato subito segnalato dai rilevatori di cui è dotata l’azienda, che ha potuto quindi attivare tempestivamente tutte le procedure del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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