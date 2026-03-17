Rientro Di Lorenzo arriva l’annuncio dell’agente in diretta

L'agente di Di Lorenzo ha annunciato in diretta il suo rientro in gruppo. La preparazione del Napoli si sta intensificando con vari giocatori che si sono già aggregati ad Antonio Conte, tra cui McTominay e De Bruyne, dopo aver superato i rispettivi infortuni. Nei prossimi giorni altri atleti si uniranno alla squadra, mentre la fase di rientro prosegue.

La fase di rientri in casa Napoli si fa sempre più intensa, sono ormai diversi i giocatori che si sono già messi a disposizione di Antonio Conte dopo periodi di infortunio (vedi McTominay e De Bruyne), altri lo faranno con il passare delle prossime settimane. Uno di questi dovrebbe essere Giovanni Di Lorenzo, fermo ai box da tempo ma ormai pronto a rimettersi a disposizione dell’allenatore. Napoli, le parole dell’agente di Di Lorenzo. Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi proprio sul suo assistito ma anche su quelli che saranno i tempi di recupero: “ Rientro Di Lorenzo? Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rientro Di Lorenzo, arriva l’annuncio dell’agente in diretta Articoli correlati Napoli, che attacco a Conte! L’agente Giuffredi: «Non ha coraggio coi giovani, li tiene in ostaggio!». Poi l’annuncio sul rientro di PolitanoDzeko, ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato: va via subito Norton-Cuffy verso l’addio al Genoa? Irrompe un’altra big della Serie A!... Leggi anche: SSC Napoli, come sta De Bruyne? Arriva l’annuncio sul rientro Approfondimenti e contenuti su Rientro Di Lorenzo arriva l'annuncio... Temi più discussi: Il Napoli attende il rientro di Di Lorenzo e Neres: i tempi di recupero dei 2 azzurri; Di Lorenzo-Neres, rientro ancora lontano? Svelati i tempi di recupero – CdM; Napoli, c’è ancora da aspettare per il rientro di Di Lorenzo: ecco quando può tornare; Lorenzo Sonego costretto a saltare anche il Miami Open: rientro nella stagione su terra rossa. Di Lorenzo, l'agente: Rientro? Ecco quando potrebbe tornare in campo. Andate a vedere tutte le rose della Serie A e ditemi quanti come lui ci sonoOggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto l’agente del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Infortunio Di ... msn.com Infortunio Di Lorenzo: spunta la data del rientro in campoIl terzino azzurro potrà sfruttare la sosta per aumentare i carichi di lavoro e tornare dunque per la gara Napoli-Milan del 6 aprile allo Stadio Maradona ... tuttonapoli.net NOVITÀ DI LORENZO: FISSATA LA DATA PER IL RIENTRO - facebook.com facebook #DiLorenzo, il rientro si avvicina C’è una data cerchiata in rosso – TS x.com