Ricerca tre algoritmi per la salute del cuore | l’Italia guida un team internazionale

Un team internazionale ha sviluppato tre algoritmi dedicati alla salute del cuore. Il primo può prevedere eventi futuri in persone senza precedenti di problemi cardiaci, il secondo si concentra su chi ha già avuto un infarto o ictus, mentre il terzo monitora da vicino i pazienti affetti da scompenso cardiaco grave. La ricerca coinvolge l’Italia, che guida questa iniziativa.

Tre algoritmi per leggere il futuro del cuore con lenti diverse: una capace di predire quello che può accadere a chi non ha mai avuto problemi cardiaci, l’altra per prevedere le sorti di chi ha avuto un infarto o ictus, l’altra ancora per monitorare da vicino i malati di scompenso cardiaco grave. Sono i nuovi modelli predittivi descritti sullo ‘European Heart Journal’, sviluppati da un gruppo di scienziati internazionali coordinati, tra gli altri, da Emanuele Di Angelantonio, direttore del Centro di Health Data Science dello Human Technopole (Ht) di Milano. Questi strumenti, basati su algoritmi statistici avanzati – spiegano da Ht –... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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