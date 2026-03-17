Revoca e limitazioni del part-time inaccettabili

Un gruppo di lavoratori ha espresso forte disappunto riguardo alle proposte di revoca e limitazioni del part-time per chi è già assunto. La posizione è chiara e non ammette deroghe: ritengono inaccettabile qualsiasi modifica alle condizioni di lavoro attuali. La questione riguarda esclusivamente le modalità di mantenimento del part-time senza ulteriori restrizioni o revoche.

"Riteniamo inaccettabile qualsiasi ipotesi di revoca o limitazione del part-time ai lavoratori già assunti". Cisl di Sondrio sul piede di guerra per la decisione di Asst Valtellina e Alto Lario di ridurre la percentuale di part-time dal 25% al 18%. "Una misura incomprensibile e penalizzante, che colpisce direttamente le lavoratrici e i lavoratori" osserva il sindacato, per di più in un quadro già allarmante se si considera il "congelamento delle assunzioni" indicato da Regione Lombardia agli ospedali: nelle more di certezze sui finanziamenti statali, la linea sarebbe infatti quella di procedere esclusivamente alla copertura degli eventuali vuoti di organico determinati da pensionamenti e dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Revoca e limitazioni del part-time inaccettabili" Articoli correlati Lavoro in segreteria, full-time o part-time in Campania: anche senza esperienzaSe stai cercando un lavoro in ambito segreteria in Campania, tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, ci sono numerose... Niente conversione da part time a full time, spetta il risarcimento: il casoSi può essere risarciti dall’azienda anche se il datore di lavoro sceglie discrezionalmente i dipendenti a cui variare l’orario di lavoro. Altri aggiornamenti su Revoca e limitazioni del part time... Discussioni sull' argomento Dal 14/3 disattivate misure antinquinamento a Como e Lecco; Android 17 Beta 2 blinda ancora di più le API di accessibilità; Piazza Viola, cambia il traffico; Cittadinanza iure sanguinis in Consulta, lo Stato: Il popolo non è una entità indeterminabile. Ztl Bologna, stop al ritiro dei pass per i diesel Euro 5 anche nel 2026Bologna, 8 novembre 2025 – La sospensione della revoca dei contrassegni Ztl collegati ai veicoli diesel Euro 5 sarà prorogata anche per tutto il 2026. Lo ha annunciato il Comune, confermando la misura ... ilrestodelcarlino.it Benevento, «rischio infiltrazioni criminali»: il Tar conferma la revoca... x.com I FATTI - Alla luce di tali condotte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la revoca della misura domiciliare e il ripristino della detenzione in carcere - facebook.com facebook