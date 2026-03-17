L'attaccante di Retegui parte per Firenze, dove si disputano i playoff. In Arabia, il campionato è stato sospeso, e il giocatore inizia la fase di preparazione per il Mondiale. Nel frattempo, si concentra sull'importante partita contro l’Irlanda del Nord, che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di qualificazione. La sua presenza in Italia è confermata per questa fase decisiva.

Mateo d’Arabia ha voglia di Mondiale. Sarebbe facile cadere nella retorica dello spirito di gruppo azzurro, ma in un’epoca in cui le nazionali sono sottomesse allo strapotere dei club è bello scoprire che, per qualcuno, la maglia azzurra viene prima di tutto, come sognava Gattuso. Mateo Retegui sogna l’America e non ci sta a perdere tempo o, peggio, a farsi trovare fuori condizione il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord, per il primo “dentro o fuori” di questi playoff: il 31 marzo noi o i nordirlandesi giocheremo la finalissima contro la vincente di Galles-Bosnia. A Firenze Retegui gioca nell’Al-Qadisiya, 4° in classifica. Ha segnato 15 reti. Il campionato saudita però è in un momento complicato: per la situazione in Iran s’è fermato dopo la 26a giornata, giocata il 12-14 marzo, e riprenderà il 3 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Retegui, missione Mondiale: l'attaccante vola a Firenze per i playoff

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