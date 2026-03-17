Restes Juve, portiere francese, è al centro dell’attenzione dei bianconeri che stanno valutando seriamente il suo possibile inserimento in rosa. La Juventus utilizza un sistema di analisi dati per identificare il candidato ideale tra i vari profili disponibili. Secondo le ultime indicazioni, il nome del francese si è rafforzato come una delle opzioni principali per la posizione di portiere.

Restes Juve, i bianconeri sembrano scegliere il portiere con l’aiuto dell’algoritmo e il francese rappresenta una soluzione da tenere in considerazione. Il calciomercato della Vecchia Signora entra in una fase cruciale, con un focus particolare sulla rivoluzione tra i pali. La dirigenza bianconera sta pianificando il futuro a lungo termine e il nome di Restes è diventato uno dei più caldi nelle ultime or e. Con la necessità di individuare un erede affidabile di altissimo livello a Michele Di Gregorio, la società sta setacciando il mercato europeo alla ricerca di profili che uniscano gioventù e personalità. Secondo quanto riportato da La Stampa, all’interno della Continassa è in corso un dibattito strategico sulla fisionomia del prossimo numero uno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Restes Juve, il portiere francese resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché potrebbe diventare il favorito numero uno

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