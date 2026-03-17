Il Vicenza ha ottenuto la promozione in Serie B grazie alla vittoria contro l’Inter Under 23, che ha sancito il primo posto nel girone A di Serie C. La squadra ha chiuso il campionato con sei turni di anticipo, dominando la classifica e assicurandosi il passaggio nella categoria superiore. Renzo Rosso, imprenditore noto come il “genio dei jeans”, è associato a questa squadra.

Il Vicenza stacca il pass per la Serie B, e lo fa dominando in lungo e in largo. Con la recente e decisiva vittoria contro l’Inter Under 23, i veneti hanno chiuso i conti nel girone A di Serie C con ben sei turni di anticipo. Un cammino trionfale, scolpito da 24 vittorie su 32 match, che porta la firma di mister Fabio Gallo in panchina, ma soprattutto quella della famiglia Rosso dietro la scrivania. Se in campo la squadra ha mostrato un equilibrio perfetto, fuori dal rettangolo verde a fare la differenza è stata la schiacciante potenza economica della proprietà. A guidare il progetto ci sono il presidente Stefano Rosso e suo padre Renzo, un duo che ha permesso alla piazza di sognare in grande e di guardare al futuro con ambizioni da vertice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Renzo Rosso, il “genio dei jeans” che ha portato il Vicenza in serie B

Articoli correlati

Leggi anche: Vicenza in Serie B, il patrimonio di Renzo Rosso 4,5 miliardi. 50 milioni investiti nel club

Renzo Rosso, il fondatore di Diesel: “Ho iniziato facendo jeans in casa. L’Italia è un Paese figo, ma la politica deve fare di più”Bologna, 13 marzo 2026 - Una Bologna Business School gremita per accogliere Renzo Rosso, presidente e fondatore di OTB Group, holding italiana che...

Tutti gli aggiornamenti su Renzo Rosso

Chi è Renzo Rosso, proprietario del Vicenza neopromosso tra i primi 10 miliardiari del calcio italianoRenzo Rosso è il proprietario del Vicenza neopromosso in Serie B. È tra i primi 10 miliardiari del calcio italiano alle spalle solo degli Hertono al Como primi, seguiti dai Friedkin, Saputo e Commisso ... fanpage.it

Il Vicenza di Renzo Rosso torna in Serie B: dalla proprietà 50 milioni dal 2018Festa per il club biancorosso: la vittoria contro l’Inter Under 23 ha permesso al Vicenza di tornare nel campionato cadetto. calcioefinanza.it