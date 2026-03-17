Il Renate, che nel campionato di calcio si avvicina alla zona alta della classifica, ha ottenuto due pareggi consecutivi che non hanno compromesso la sua posizione. La squadra, che raramente perde, non vince da alcune partite, ma la sua corsa al terzo posto continua, approfittando dei risultati altalenanti delle altre squadre nella stessa zona. La situazione rimane aperta e da seguire nelle prossime giornate.

Non perde praticamente mai, ma nemmeno vince da un paio di turni il Renate. Due pareggi che non compromettono però la corsa per il terzo posto visto che lì intorno tutte balbettano favorendo il rientro del Cittadella. Per il terzo posto ci sono quattro squadre nel giro di un punto (53-54) e, visto l’andamento lento recente, non è ancora escluso il riavvicinamento dell’Union Brescia. Forse ha ragione Foschi quando alla domanda se la squadra si fosse lasciata un po’ prendere dalla pressione di dovere vincere a tutti i costi contro la Virtus Verona per ritornare solitaria sul podio, ha risposto così: "Lo ripeto da settimane, adesso la classifica non conta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Renate, sogno terzo posto: "I conti si fanno alla fine"

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