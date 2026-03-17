In un intervento televisivo, un noto giornalista ha criticato aspramente la campagna referendaria, definendola caratterizzata da un “incredibile cumulo di balle” usate per persuadere gli elettori. Ha inoltre accusato chi sostiene il Sì di aver trattato i cittadini con condiscendenza, considerandoli inferiori o deficienti. Le dichiarazioni si sono concentrate sulle strategie di comunicazione adottate e sui messaggi diffusi durante il dibattito pubblico.

“Il problema numero uno di questa campagna elettorale è l’incredibile cumulo di balle che sono state raccontate per convincere la gente a votare Sì“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che smaschera con esempi concreti la strategia del fronte favorevole al Sì nel referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Travaglio cita il caso del deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, denunciando un approccio che alterna clientelismo spinto e promesse irrealistiche, con l’obiettivo di umiliare l’intelligenza degli elettori: “Si fa un po’ con il clientelismo,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio a La7: “Dal fronte del Sì incredibile cumulo di balle. Ci hanno trattato come bestie e deficienti”

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