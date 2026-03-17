Il vicepresidente del Parlamento europeo ha commentato le tensioni legate al referendum, affermando di ritenere probabile una vittoria del Sì grazie ai sentimenti diffusi nel paese. Ha aggiunto che alcuni cittadini esitano a esprimersi apertamente per paura, citando un magistrato di rilievo che ha parlato di “fare i conti” il giorno dopo, interpretando queste parole come una forma di intimidazione.

“Io sono convinto che vinca il Sì perché girando l’Italia sento quale è il sentimento. Molti hanno paura di dire Sì perché quando un autorevole magistrato, che è il capo della procura più importante d’Italia, dice ‘il giorno dopo facciamo i conti’ è in corso una intimidazione preoccupante”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Wedekind per un convegno organizzato dal Tempo, facendo riferimento alle parole di Nicola Gratteri. “Se dico che ho votato Sì mi arrestano? Noto che c’è tanta gente che è preoccupata perché è stata fatta una campagna non sui contenuti ma molto aggressiva, e mi dispiace. Mi auguro che ci sia tanta gente che vada a votare perché così si può capire bene qual è il sentimento degli italiani”, conclude il vicepremier Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Tajani: "Da Gratteri intimidazioni, spiace campagna aggressiva"

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Napoli. Curioso trovarci a parlare di referendum mentre sembrano unirsi i pezzi della guerra mondiale a pezzi, ma è lo stesso paesaggio. È l’idea che il diritto della forza venga prima della forza del diritto, l’idea che non ci siano limiti al potere e al consenso. 1/ x.com