Referendum Tajani | c’è intimidazione preoccupante verso il sì

Il vicepresidente del Parlamento europeo ha dichiarato di essere convinto che il sì vincerà al referendum, affermando di percepire questo sentimento in diverse parti del paese. Ha anche riferito di aver riscontrato segnali di intimidazione che sembrano rivolti ai sostenitori del sì. La sua opinione si basa sulle conversazioni avute con persone in diversi territori italiani.

Roma, 17 mar. (askanews) – “Sono convinto che vinca il sì, girando l’Italia sento il sentimento” anche se “molti hanno paura di dire sì perché quando c’è un autorevole magistrato, il capo della procura più importante d’Italia (Gratteri, ndr), che dice ‘il giorno dopo facciamo i conti’, è in corso una intimidazione preoccupante”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani, arrivando a Palazzo wedeckind per un convegno del Tempo. “Se uno dice ‘io voto sì’ che cosa succede? Il giorno dopo se dico che ho votato sì che fanno? Mi arrestano? Noto che c’è tanta gente preoccupata, anche le case demoscopiche dicono lo stesso”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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