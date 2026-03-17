Il 22 e il 23 marzo si terranno le urne per il referendum, con l'appello di una rappresentante dell'Anpi a partecipare alle votazioni. Nel suo messaggio invita gli italiani a esprimersi, sottolineando l'importanza di votare

Roma, 17 mar. (askanews) - "Andate a votare il 22 e il 23 marzo per il referendum, è una cosa importante, perché questa legge che chiamano riforma della giustizia non è affatto una riforma della giustizia, non rende più brevi i tempi biblici dei processi, non aumenta il numero di magistrati, neppure il numero del personale tecnico e amministrativo, non affronta il sovraffollamento delle carceri: in sostanza non va nell'interesse dei cittadini". È l'appello al voto per il "no" del presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo. "L'obiettivo della legge - dice - è un altro, è indebolire l'indipendenza della magistratura, ma così si intimidiscono e si indeboliscono i magistrati stessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Pagliarulo (Anpi): votiamo "no" per difendere Costituzione

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