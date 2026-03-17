Un rappresentante ha dichiarato che il referendum ha un sostegno trasversale e mira a prevenire situazioni simili al Caso Tortora. Durante una lunga sessione di discussione, è stato riferito che l’iniziativa si concentra sulla difesa della giustizia e non su attacchi personali nei confronti della magistratura. Il discorso si è tenuto sotto il nome di

"Abbiamo chiamato questa maratona oratoria 'Comizio d'amore' perché abbiamo parlato e parliamo d'amore per la giustizia e non di odio per qualcuno, come qualche esponente della magistratura vuole far credere agli italiani. Lo diciamo con estrema chiarezza: non siamo noi i 'pericolosi riformatori' dipinti da certa propaganda, ma siamo coloro occidentali che vogliono finalmente riportare l'Italia nel solco delle grandi democrazie." Così è intervenuto il fondatore dell'Intergruppo "Parlamentari per il Sì" e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone in occasione della maratona oratoria "Comizio d'amore per il Sì" alla Camera. "In Italia ci sono e ci sono state troppe storie di innocenti travolti, vite spezzate, famiglie distrutte, risarcimenti pagati dallo Stato quando già era troppo tardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Mollicone: "Il Sì è trasversale e serve ad evitare un altro Caso Tortora"

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Argomenti discussi: L'Intergruppo per il Sì, riformisti trasversali dal Pd a FdI.

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