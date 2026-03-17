Referendum l’ultima bufala del No | la riforma penalizza le donne La giurista fa a pezzi Mannoia &Co

Da secoloditalia.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi artisti e registi di rilievo, tra cui Fiorella Mannoia, Francesca Comencini, e altri, hanno diffuso notizie che sostengono come una eventuale vittoria del Sì al referendum potrebbe danneggiare i diritti delle donne. Le affermazioni sono state riprese e amplificate sui social e sui media, creando un forte clamore tra il pubblico. La giurista ha invece smontato queste tesi, spiegando perché sono infondate.

Cantanti e registe blasonate,  da Fiorella Mannoia a Francesca Comencini, da Archibugi a Kustermann a Foglietta seguono una scia di notizie deliranti: se vince il Sì i diritti delle donne saranno a rischio. La separazione delle carriere farebbe male alla tutela delle donne soprattutto quelle vittime di violenza. Sfideremmo chiunque a trovare nella riforma quel sarebbe il diabolico che penalizzerebbe le donne. Eppure la polarizzazione del voto referendario è riuscito a far emergere posizioni assurde per “intortare” gli indecisi o chi non ha dimestichezza con la materia giuridica. L’assurda teoria che il Sì farebbe il male dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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