Referendum l’ultima bufala del No | la riforma penalizza le donne La giurista fa a pezzi Mannoia &Co

Diversi artisti e registi di rilievo, tra cui Fiorella Mannoia, Francesca Comencini, e altri, hanno diffuso notizie che sostengono come una eventuale vittoria del Sì al referendum potrebbe danneggiare i diritti delle donne. Le affermazioni sono state riprese e amplificate sui social e sui media, creando un forte clamore tra il pubblico. La giurista ha invece smontato queste tesi, spiegando perché sono infondate.

Cantanti e registe blasonate, da Fiorella Mannoia a Francesca Comencini, da Archibugi a Kustermann a Foglietta seguono una scia di notizie deliranti: se vince il Sì i diritti delle donne saranno a rischio. La separazione delle carriere farebbe male alla tutela delle donne soprattutto quelle vittime di violenza. Sfideremmo chiunque a trovare nella riforma quel sarebbe il diabolico che penalizzerebbe le donne. Eppure la polarizzazione del voto referendario è riuscito a far emergere posizioni assurde per “intortare” gli indecisi o chi non ha dimestichezza con la materia giuridica. L’assurda teoria che il Sì farebbe il male dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, l’ultima bufala del No: la riforma penalizza le donne. La giurista fa a pezzi Mannoia &Co Articoli correlati Referendum: la bufala della sottomissione del Pm all’esecutivo e la riforma Cartabia votata dal PdLa legge voluta dall'ex Guardasigilli e approvata dal Pd assegna alcuni poteri al Parlamento. Leggi anche: La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbene Tutti gli aggiornamenti su Referendum l'ultima bufala del No la... Temi più discussi: L’ultima bufala: Costi Alta Corte dai risparmi per errori giudiziari; Referendum, ecco le bufale della campagna per il Sì; Referendum, Sì Riforma: Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci; La bufala dell’irresponsabilità dei magistrati. Referendum giustizia, l’ultima bufala di Meloni: I costi dell’Alta Corte verranno coperti dai risparmi per errori giudiziariLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Referendum giustizia, l’ultima bufala di Meloni: I costi dell’Alta Corte verranno coperti dai risparmi per errori giudiziari pubblicato il 17 Mar ... ilfattoquotidiano.it Referendum, il centrodestra si mobilita. E Meloni spinge la riforma: «Superare le appartenenze»Non vi fidate di me? Sentite cosa dice un ex parlamentare di sinistra. Eccolo, il messaggio che a una settimana dal referendum sulla giustizia lancia Giorgia Meloni dai suoi profili social. ilmessaggero.it Giorgia Meloni, a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, si gioca il tutto per tutto. La premier sarà infatti protagonista di una puntata speciale di Pulp Podcast, il programma condotto da Fedez e Mister Marra. Nonostante gli ultimi sondaggi pub - facebook.com facebook Referendum, Pd: “Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni”. Scontro sulla par condicio x.com