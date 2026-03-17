Referendum l' ex capogruppo M5s D' Uva vota sì | No al collegamento tra politica e Csm

A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, l'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle D'Uva ha annunciato il suo voto favorevole, affermando che si oppone al collegamento tra politica e Consiglio superiore della magistratura. Il dibattito tra sostenitori e oppositori continua a essere molto acceso, mentre le scadenze si avvicinano rapidamente.

Mancano pochi giorni al referendum sulla giustizia, il dibattito sul sì e sul no prosegue senza sosta. Il centrodestra spinge per la riforma del sistema giudiziario, mentre la sinistra – o meglio, buona parte della sinistra – è per il no. Per alcuni partiti si tratta di una vera e propria giravolta: molti, nel campo largo, erano a favore della separazione delle carriere e del sorteggio. Basti pensare al M5s, come evidenziato da Francesco D’Uva. Oggi responsabile del dipartimento Legalità di Nazione Futura, D’Uva è stato il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera nella scorsa legislatura e ha ricordato come fu proprio il suo ex partito a proporre il sorteggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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