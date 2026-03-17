Referendum | la vera battaglia inizia dopo il voto

Il referendum si svolgerà presto e attirerà l'attenzione di molti, ma l’attenzione si sposterà successivamente sulla fase successiva al voto. Si tratta di un evento che richiede coinvolgimento e attenzione, non di un semplice adempimento formale. La discussione continuerà anche dopo la chiusura delle urne, in attesa di capire come si evolverà il dibattito pubblico e politico.

Il referendum si terrà e avrà il suo peso, ma la vera lotta inizia dopo il voto. Non si tratta di un semplice atto amministrativo o di un lusso, bensì di una necessità vuole che la democrazia non muoia mentre dorme. Le forze in campo sono state contate, le direzioni segnate, ma il risultato finale resta da vedere nel tempo. I dittatori come Trump, Putin e Mussolini cercano di uccidere la libertà solo se i cittadini rimangono passivi. La scelta del popolo sarà un termometro della società, dividendo tra chi resiste e chi è sottomesso. Tuttavia, l’evento elettorale è solo un segnale; ciò che conta davvero è l’azione successiva dei cittadini impegnati nella difesa quotidiana della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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