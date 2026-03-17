Referendum il timore di Gratteri | Il Csm costa 47 milioni di euro con la riforma vanno considerati per tre Da dove li prendono?
Il Procuratore di Napoli ha espresso preoccupazione riguardo ai costi del Csm, che attualmente ammontano a 47 milioni di euro. Con la proposta di riforma, questi costi potrebbero triplicare, portandoli a circa 141 milioni di euro. La questione riguarda la copertura finanziaria di questa spesa aggiuntiva e da dove provengano le risorse necessarie per sostenere un aumento così significativo.
Il referendum rischia di triplicare i costi della giustizia. È il timore del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri che in occasione di un incontro pubblico a favore del ‘no’ al referendum intervistato dalla giornalista Carmen Lasorella si chiede come verranno coperti i costi della sostituzione del Consiglio Superiore della Magistratura in 2 CSM e un’Alta Corte Disciplinare. “Questo CSM costa 47 milioni di euro – dice Gratteri – ora dovete considerare 47 milioni per 3. Il bilancio del ministero della Giustizia è quello, vorrei sapere quei soldi da dove li prendono, se ci faranno fare meno intercettazioni, se non stabilizzeranno gli 11 mila assunti a tempo determinato per aiutare i giudici a scrivere le sentenze oppure se smetteranno di fare concorsi per cancelliere visto che già da 5 anni non si fanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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