Il Procuratore di Napoli ha espresso preoccupazione riguardo ai costi del Csm, che attualmente ammontano a 47 milioni di euro. Con la proposta di riforma, questi costi potrebbero triplicare, portandoli a circa 141 milioni di euro. La questione riguarda la copertura finanziaria di questa spesa aggiuntiva e da dove provengano le risorse necessarie per sostenere un aumento così significativo.

Il referendum rischia di triplicare i costi della giustizia. È il timore del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri che in occasione di un incontro pubblico a favore del ‘no’ al referendum intervistato dalla giornalista Carmen Lasorella si chiede come verranno coperti i costi della sostituzione del Consiglio Superiore della Magistratura in 2 CSM e un’Alta Corte Disciplinare. “Questo CSM costa 47 milioni di euro – dice Gratteri – ora dovete considerare 47 milioni per 3. Il bilancio del ministero della Giustizia è quello, vorrei sapere quei soldi da dove li prendono, se ci faranno fare meno intercettazioni, se non stabilizzeranno gli 11 mila assunti a tempo determinato per aiutare i giudici a scrivere le sentenze oppure se smetteranno di fare concorsi per cancelliere visto che già da 5 anni non si fanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il timore di Gratteri: “Il Csm costa 47 milioni di euro, con la riforma vanno considerati per tre. Da dove li prendono?”

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