Referendum giustizia quando sapremo se ha vinto il Sì o il No? Cosa succede lunedì dopo la chiusura dei seggi

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà il referendum sulla giustizia, con le urne aperte in entrambe le giornate. Il risultato ufficiale sarà comunicato dopo la chiusura dei seggi, ma non ci sono ancora date precise su quando sarà annunciato. L’attesa si concentra sui tempi necessari per la verifica delle schede e la pubblicazione dei dati ufficiali.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si vota per il referendum sulla giustizia, ma il momento più atteso arriverà subito dopo la chiusura delle urne. È infatti da quel momento che inizierà il processo che porterà a conoscere l’esito della consultazione. Gli elettori potranno recarsi alle urne domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, prevista per il primo pomeriggio di lunedì, scatteranno immediatamente le operazioni di scrutinio in tutta Italia. I primi segnali: affluenza ed exit poll. Il primo dato ufficiale che verrà diffuso sarà quello dell’ affluenza finale, dopo gli aggiornamenti parziali comunicati nella giornata di domenica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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