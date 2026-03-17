Referendum giustizia | quando dove e come si vota

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della magistratura, una legge costituzionale approvata dal Parlamento nel 2025 e nota come legge Nordio. Le operazioni di voto si svolgono nei seggi allestiti in tutto il paese, con modalità definite dalle autorità competenti. La consultazione coinvolge tutti gli aventi diritto al voto.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 siamo chiamati a votare per il referendum sulla riforma della magistratura, una legge costituzionale approvata dal Parlamento nel 2025, conosciuta anche come legge Nordio. Attraverso questo referendum i cittadini dovranno decidere se confermare o respingere la riforma. Si tratta di un referendum costituzionale, cioè un voto che serve a confermare o meno una modifica della Costituzione già approvata dal Parlamento. Ecco tutte le informazioni utili su quando si vota, dove recarsi e come funziona il voto. Quando si vota. Il voto si svolgerà in due giorni, domenica 22 e lunedì 23 marzo, con seggi aperti nei seguenti orari: Domenica 22 marzo: dalle 7. 🔗 Leggi su Open.online

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