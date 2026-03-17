Referendum giustizia dal cellulare alla matita copiativa | gli errori da evitare in cabina elettorale

Durante il referendum sulla giustizia, gli elettori devono prestare attenzione alle procedure di voto, poiché anche un semplice errore può invalidare la scheda o causare intoppi al seggio. Tra le possibili distrazioni ci sono l’uso del cellulare e la scelta sbagliata tra le matite copiative. Sono situazioni che richiedono attenzione, dato che basta poco per commettere un errore durante il voto.

Al momento del voto, bastano pochi attimi di distrazione per commettere un errore che può invalidare la scheda o creare problemi al seggio. Con il referendum sulla riforma della giustizia che si avvicina – i seggi saranno aperti domenica 22 e lunedì 23 marzo – ecco alcune risposte alle domande più comuni sugli errori da evitare in cabina elettorale. Posso chiedere una nuova scheda se sbaglio?. Se si commette un errore mentre si vota, ad esempio segnando la casella sbagliata o tracciando un segno involontario, è possibile chiedere una nuova scheda al presidente di seggio. Ovviamente, occorrerà restituire quella già compilata, che verrà annullata. 🔗 Leggi su Open.online

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