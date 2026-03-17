Referendum giustizia come funziona il voto assistito

Il referendum sulla giustizia prevede che gli elettori con disabilità o impedimenti fisici possano avvalersi del voto assistito, uno strumento che consente loro di farsi aiutare da un’altra persona per esprimere la preferenza. Questa modalità permette di partecipare alle urne anche a chi ha difficoltà a votare in modo autonomo. Il voto assistito è regolato da specifiche norme che ne definiscono modalità e limiti.

Il voto assistito è uno strumento che permette alle elettrici e agli elettori con disabilità o gravi impedimenti fisici di esprimere il proprio voto con l’aiuto di un’altra persona. Serve a garantire che anche chi non è in grado di compilare da solo la scheda elettorale possa partecipare alla votazione, senza rinunciare alla segretezza e alla libertà del voto. Questa modalità è prevista dalla legge e si applica nei casi in cui una persona non possa votare autonomamente a causa di una limitazione fisica. Chi può richiedere il voto assistito. Possono richiedere il voto assistito gli elettori che hanno impedimenti fisici tali da rendere impossibile votare da soli. 🔗 Leggi su Open.online

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