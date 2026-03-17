Referendum giustizia chi può votare e quali documenti servono

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà domenica 22 marzo 2026 e potrà partecipare chi ha diritto di voto e ha compiuto 18 anni alla data della consultazione. I cittadini italiani interessati devono presentare i documenti necessari per esercitare il diritto di voto nel giorno stabilito. La consultazione si svolgerà in tutta Italia, coinvolgendo gli elettori con diritto di voto.

Potranno votare per il referendum sulla riforma della giustizia tutti i cittadini e le cittadine italiane che hanno diritto di voto e che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della votazione, ossia domenica 22 marzo 2026. Quali documenti servono. L’elettore si deve presentare con la tessera elettorale del Comune di iscrizione elettorale e con un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto o altro documento, purché munito di fotografia e rilasciato da una Pubblica Amministrazione). È possibile votare anche nel caso in cui i documenti di identità risultino scaduti. Le carte di identità e... 🔗 Leggi su Open.online

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