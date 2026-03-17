Referendum giustizia 2026 Meloni | Obiettivo della riforma è togliere il controllo politico su Csm e magistrati - VIDEO

La presidente del Consiglio ha parlato del referendum sulla giustizia previsto per il 2026, spiegando che l’obiettivo della riforma è ridurre il controllo politico su Csm e magistrati. Nel dettaglio, ha evidenziato che le leggi di riferimento mirano a modificare il ruolo del Parlamento nel sistema giudiziario. La discussione si concentra sulla volontà di intervenire sui meccanismi di nomina e controllo degli organi giudiziari.

Entrando nel merito della riforma, la presidente del Consiglio ha sottolineato: "Nelle leggi di applicazione di questa riforma costituzionale della giustizia, noi ci dobbiamo mettere anche una norma che impedisce a chi ha fatto politica, almeno per un periodo di tempo, di andare al Csm: incompatibil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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