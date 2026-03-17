Referendum – Cosa fu il caso Palamara

Nella campagna referendaria, il nome più ricorrente riguarda il “caso Palamara”, un episodio che ha coinvolto alcune figure del mondo giudiziario e ha alimentato discussioni sulla trasparenza e l’indipendenza della magistratura. Il dibattito si concentra sulla necessità di modifiche alle norme che regolano il Consiglio superiore della magistratura, con l’obiettivo di migliorare la governance del sistema giudiziario.

C’è un nome ricorrente, nella campagna per questo referendum, soprattutto se si parla del CSM e delle famigerate correnti Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria, senza intervenire su ben sette articoli? Facciamo chiarezza Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni) I fatti di questi giorni ricordano per certi versi il 1973 e per altri il 2020, e stanno per investire anche chi è molto lontano dalla guerra . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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