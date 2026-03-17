Referendum 2026 | le date la spiegazione e il quesito Riforma della giustizia sì o no?

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si terranno i referendum sulla riforma della giustizia, con le date e il quesito ancora da definire. Si voterà per approvare o respingere le modifiche proposte, che riguardano vari aspetti del sistema giudiziario. Le modalità di voto e le eventuali conseguenze delle scelte degli elettori sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono dettagli ufficiali sulle tempistiche e le questioni da affrontare.

A poco meno di un anno dai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, milioni di cittadini italiani saranno chiamati nuovamente alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 per il referendum sulla giustizia: dovranno decidere se confermare o meno la legge costituzionale proposta dal governo, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025.  Al contrario di quanto accaduto l'8 e il 9 giugno scorsi, coi referendum abrogativi, stavolta si tratterà di un referendum popolare confermativo: gli aventi diritto dovranno quindi confermare la legge costituzionale, rispondendo sì al quesito proposto, o lasciare le cose come stanno rispondendo no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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