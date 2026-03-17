Referendum 2026 | Gratteri denuncia l’arroganza

Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani parteciperanno a un referendum sulla giustizia, un'elezione che ha sollevato molte discussioni, soprattutto nel centro di Napoli. Il procuratore ha espresso preoccupazione riguardo alle modalità del voto e alle possibili conseguenze di questa consultazione. La consultazione si svolgerà in diverse regioni italiane, attirando l’attenzione di cittadini e politici.

Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a decidere sul destino della giustizia con un referendum che ha scatenato un acceso dibattito nel cuore di Napoli. Al Teatro Diana, una platea composta da magistrati, accademici e intellettuali ha messo in luce le gravi preoccupazioni riguardo alla riforma proposta dal governo. Il Procuratore Capo Nicola Gratteri ha definito la manovra politica come un atto di arroganza che mira a modificare sette articoli della Costituzione senza alcun dibattito parlamentare sostanziale. La discussione si è concentrata su tre pilastri critici: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, l’istituzione di un’Alta Corte Disciplinare e il rischio concreto di condizionamento dell’autonomia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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