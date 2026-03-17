L’Istat ha pubblicato un rapporto che analizza come vengono distribuiti i redditi in Italia, evidenziando chi beneficia di bonus e detrazioni fiscali. I dati mostrano che il welfare si mantiene solido nel Sud e tra le fasce più vulnerabili della popolazione, mentre le misure previste per il 2025 producono un impatto limitato. La fotografia offre una panoramica chiara delle differenze di reddito nel paese.

Roma, 17 marzo 2026 – La fotografia scattata dall’ Istat sulla redistribuzione del reddito in Italia dice due cose insieme. La prima è strutturale: senza l’intervento pubblico il Paese sarebbe molto più diseguale di quanto già appaia. La seconda è politica: le misure introdotte nel 2025 migliorano l’equità, ma lo fanno in modo limitato, con effetti diffusi ma spesso modesti e con un impatto redistributivo complessivo assai più contenuto rispetto a quello garantito dall’architettura generale di tasse e trasferimenti. Il dato più forte è proprio questo. Nel 2025 l’indice di Gini del reddito primario delle famiglie, cioè prima dell’intervento dello Stato, è pari al 47,28%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Redditi, chi guadagna da bonus e detrazioni? Il welfare regge al Sud e tra i più fragili ma l’impatto delle misure 2025 è modesto

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