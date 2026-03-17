La recensione riguarda la camicia “harness Utility” di Mcqueen, un capo di abbigliamento che combina uno stile funzionale con dettagli pratici. La presentazione include una nota di trasparenza in cui si informa che il testo contiene link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice 'Harness Utility': tra eredità McQueen e estetica utilitaria La camicia 'Harness Utility' di Alexander McQueen rappresenta un punto di incontro cruciale tra l'estetica cruda del fondatore e la visione commerciale contemporanea. Il design, caratterizzato da un colore verde oliva scuro e un taglio oversize, non è una semplice scelta cromatica, ma un richiamo diretto alle collezioni storiche del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Recensione Mcqueen Camicia ‘harness Utility’

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