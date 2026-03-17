Real Betis-Panathinaikos ritorno ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il Real Betis e il Panathinaikos si affrontano nel ritorno degli ottavi di Europa League 20252026. La squadra spagnola, reduce da una sconfitta nell’andata, deve vincere per passare il turno, mentre i greci puntano a mantenere il vantaggio accumulato. La partita si svolge in uno stadio ancora da definire e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League 20252026. Gli spagnoli devono ribaltare lo svantaggio di una rete, mentre i greci cercheranno di difendere il risultato a loro favore. Real Betis-Panathinaikos si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso lo stadio Benito Villamarin. REAL BETIS-PANATHINAIKOS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli hanno sulle spalle tanta pressione ma anche tanta rabbia per il ko dell’andata. La squadra di Pellegrini, però, resta convinta di potercela fare, in virtù di un ruolino di marcia che fa ben sperare: una sola sconfitta nelle ultime 12 trasferte ad eliminazione diretta. I greci sbarcano in Andalusia con un preziosissimo vantaggio da difendere e la consapevolezza che non sarà una passeggiata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Real Betis-Panathinaikos, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Panathinaikos-Betis Siviglia, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Manchester City vs Real Madrid, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una selezione di notizie su Real Betis Panathinaikos ritorno ottavi... Discussioni sull' argomento Panathinaikos - Real Betis: diretta live Europa League Calcio 12/03/2026; Panathinaikos - Betis (1-0) Europa League 2025; I temi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League; Panathinaikos - Real Betis : 1 - 0 (Europa League): cronaca, tabellino e statistiche. Pronostico Real Betis vs Panathinaikos – 19 Marzo 2026Il UEFA Europa League propone una sfida intrigante il 19 Marzo 2026 alle 21:00 allo storico Stadio de La Cartuja. Real Betis e Panathinaikos si affrontano in ... news-sports.it | Bologna - Roma | Lille - Aston Villa | Panathinaikos - Real Betis | VfB Stuttgart - Porto #UEFAEuropaLeague #ScoreZoneSRL #ScoreZone - facebook.com facebook