Il 19 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Real Betis e Panathinaikos negli ottavi di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per il match. La partita si preannuncia intensa e potrebbe proseguire fino ai supplementari, considerando le recenti difficoltà del Betis nel percorso europeo.

Il cammino del Real Betis in Europa League si è improvvisamente complicato: gli andalusi hanno trovato il Panathinaikos come rivale negli ottavi e hanno giocato una gara d’andata molto deludente. Hanno potuto beneficiare della superiorità numerica e non soltanto non sono riusciti a sfruttare questo fattore ma hanno anche subito il gol dei greci, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Panathinaikos (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La sfida si protrarrà fino ai supplementari?

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